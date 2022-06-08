Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’nun yaylalarına dolu yağdı
Kastamonu’nun Araç ilçesinde Susuz Yaylası'na dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası yayla beyaza büründü.
Araç ilçesine bağlı Susuz Yaylası'nda akşamüzeri dolu yağışı etkili oldu. Yaylada etkili olan dolu yağışı sonrasında etraf beyaza büründü.
Yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza büründüğü Susuz Yaylası'nda vatandaşlar panik de yaptı.
Etiketler: Kastamonu
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