Türkiye'de güneşli gün sayısı fazla olan iller arasında bulunması nedeniyle güneş enerjisinden yaygın şekilde yenilenebilir enerji üretilen Ağrı'da hem güneş hem de rüzgar enerjisi alanında yapılan yatırımlar dikkat çekiyor.

Yüksek rakımlı dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede rüzgarın ekonomiye kazandırılması için Diyadin ilçesindeki İpek Geçidi mevkisinde 2 bin 200 metre rakımlı dağlık alanda rüzgar ölçümünün ardından geçen sene ilkbaharda çalışmalara başlandı.

Bu çerçevede bölgede yapılan İpektepe Rüzgar Enerji Santrali'nde bir rüzgar türbininin tamamlanması sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından lisans alındı.

Lisans işleminin ardından geçen yıl haziran ayında enerji üretimine geçilen bölgede, bu yıl ilkbaharda üretimin artırılması amacıyla 3 rüzgar tribünü daha inşa edildi.

Şu an bir rüzgar tribününde üretim yapılan bölgede, diğer 3 rüzgar tribünü de kısa sürede faaliyete geçecek. 4 rüzgar tribünün bulunduğu alanda firma tarafından kapasitenin artırılması için başka rüzgar tribünleri de kurulacak.