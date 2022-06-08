Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ekiplerince, Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.