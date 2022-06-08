Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ekiplerince, Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Bartın FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Karabük'te yanan ormanlık alan ağaçlandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz