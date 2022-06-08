Milli Jandarma Karakolu ekipleri, Balveren beldesi kırsalında bir yaban keçisi yavrusunun yaralı halde görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, sol arka ayağından yaralı halde bulunan yavruyu karakola getirdi.

Burada su ve yiyecek verilen keçinin durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi.

Keçi yavrusu, tedavisi için Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Şube Müdürü Orhan Kalay, yırtıcı kuşlar tarafından yaralandığını tespit ettikleri 1 yaşındaki keçinin ilk tedavisinin, rehabilitasyon ünitelerinde yapıldığını söyledi.

"Yavru yaban keçisi bir müddet misafirimizi olacak, tedavisi tamamlandığında doğaya salacağız" diyen Kalay, vatandaşlardan bu hayvanlara karşı duyarlılık beklediklerini aktardı.

Kalay, yaban keçisinin kaçak olarak avlanması durumunda 250 bin lira ceza uygulandığını vurguladı.