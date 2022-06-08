Ayşe Durkut, uzun süren kabızlık ve şiddetli karın ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kadının yumurtalıklarında yaklaşık 15 santimetrelik kitle olduğu tespit edildi.

Durkut'un karnındaki kitle, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Uğur Çobanoğlu'nun gerçekleştirdiği ameliyatla alındı. Operasyonun ardından genel durumu düzelen Durkut, hastaneden taburcu edildi.

Çobanoğlu, yaptıkları tahlil ve tetkiklerin ardından yumurtalığındaki kitlenin baskısına bağlı ciddi şikayetleri olan hastayı rahatlatmak için operasyona aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 20 dakika süren bir operasyonla hastamızın sağ ve sol yumurtalığı ile sağ yumurtalıktan kaynaklanan 15 santimetrelik kitleyi çıkarttık. Ameliyat sonrası olabilecek riskleri de ince eleyip sık dokumak için bir haftalık gözlem sonrası hastamızı günlük hayatına devam edebileceği sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.