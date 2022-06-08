Uşak Belediyesi, Yeşil Karaağaç Piknik ve Mesire Alanında yaptığı çalışmalara bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar için özellikle hafta sonlarında huzurlu bir gün geçirmeleri üzerine yenilenen alanın açılışına da sayılı günler kaldı.

Proje alanında temizleme ve yenile çalışmaları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar için de piknik, çocuklar için de eğlenceli park alanları hazırlandı.