Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yeşil Karaağaç için çalışmalar sürüyor
Uşak'ta 'Yeşil Karaağaç Yenileme Alanı' projesi çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Mavi ve yeşilin uyumuyla vatandaşların huzur bulacağı alanın tamamlanmasına sayılı günler kaldı.
Uşak Belediyesi, Yeşil Karaağaç Piknik ve Mesire Alanında yaptığı çalışmalara bütün hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar için özellikle hafta sonlarında huzurlu bir gün geçirmeleri üzerine yenilenen alanın açılışına da sayılı günler kaldı.
Proje alanında temizleme ve yenile çalışmaları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar için de piknik, çocuklar için de eğlenceli park alanları hazırlandı.
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