Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de aranan 8 firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, geçen hafta yürüttükleri çalışmalarda, Nevşehir adli makamlarınca çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında hapis cezası verilen 8 hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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