Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı
Niğde'de mayıs ayında çeşitli suçlardan aranan 86 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, yaralama, silahla tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve aralarında hükümlülerin de bulunduğu 86 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerden haklarında 21 yıl 1 ay ile 3 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 55'i salıverildi.
Etiketler: Niğde
Sıradaki Haber
Nevşehir'de aranan 8 firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz