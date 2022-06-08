Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da arama kaydı olan 141 kişi yakalandı
Manisa'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 141 kişiden 95'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Haziran tarihleri arasında yakalama kararı olan hükümlüler ve şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yakalanan alınan 141 kişiden 95 hükümlü tutuklandı.
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