Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde Halilefendi Mahallesi'nde bulunan çim sahada uçurtma şenliği düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, büyükler çocuklarına uçurtma uçurmayı öğreterek keyifli vakit geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal, "1 ve 7 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çeşitli etkinliklerde kutluyoruz. Şu anki etkinliğimiz uçurtma şenliği. Etkinliklerimiz Kura nehri kıyısında çöp toplama ile başladı. Daha sonra çevre yürüyüşü ve fidan dikimi yaptık. Bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa uçurtma etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın da keyifli olduğu bir ortam oluştu. Çocuklar, rengarenk uçurtmalarının gökyüzünde yükselmesini büyük bir mutlulukla seyretti. Etkinliklerimize destek verip katılan tüm katılımcılara buradan teşekkür ediyorum" dedi.