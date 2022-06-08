Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ihracat sezonunun bitmesine 2 ay kaldığını, haziran ve temmuz ayı ihracatının ardından bu sezonu kapatacaklarını, mayıs ayında 3 bin 616 ton kuru kayısı ihraç ederek 20 milyon 246 bin dolar girdi sağladıklarını söyledi.

Bir önceki sezonun 10 ayında 78 bin 353 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 260 milyon 115 bin dolar gelir elde ettiklerini anlatan Özcan, "İhracat rakamlarımız çok sevindirici. Miktar olarak bir önceki sezonun 4 bin ton gerisinde olmamıza rağmen ihracat gelirimizde 80 milyon 600 bin dolarlık fark var. Aradaki fark ihracat gelirlerimizi ne kadar arttırdığımızı ortaya çıkarmakta" dedi.

Özcan, hedeflerinin kuru kayısı ihracatından 500 milyon dolar gelir elde etmek olduğunu vurguladı.