Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlü yakalandı
Kilis'te aralarında hükümlülerinde bulunduğu yakalama kararı olan 107 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araması olan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 107 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından 3 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer 79 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kilis
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