Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli İnegöl'de yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.
Olayın şüphelisi Z.Ö'nün bulunduğu 26 VL 280 plakalı otomobil, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Huzur Mahallesi mevkisinde durdurulan araçtaki Z.Ö. gözaltına alındı.
Araç, çekiciyle otoparka götürüldü.
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