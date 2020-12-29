Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de sosyal medyadan terör propogandasına 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 7 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu D.G, M.S, M.Ç, R.C, K.G, S.S. ve S.A'nın sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik suç içerikli ve övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Bayraklı, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kınık ve Torbalı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu belirlendi.
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