Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen orman yangını alanında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu için tören düzenlendi.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Kostakoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ve mesai arkadaşları katıldı.

Burada helallik alınması ve cenaze namazı kılınmasının ardından Kostakoğlu'nun naaşı, merkeze bağlı Çiçekli köyüne gönderildi.

Evli ve bir çocuk babası Kostakoğlu'nun cenazesi, burada da kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün çıkan yangına müdahale için Giresun'dan giden takviye ekibinin başında yer alan Kostakoğlu, incelemeleri sırasında fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kostakoğlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

