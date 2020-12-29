Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da sahte içki operasyonu
[fotoğraf: AA]
Isparta'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise sahte 370 litre şarap ve 2 litre votka ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.
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