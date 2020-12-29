Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise sahte 370 litre şarap ve 2 litre votka ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.