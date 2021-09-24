Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik’te bir köy karantina altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te bir köy korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Esenköy köyünde artan korana virüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle giriş ve çıkışlar ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlandı. Jandarma köyün giriş ve çıkışları kapatırken, köye kontrollü bir şekilde girişlere izin veriliyor.
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