İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 10 paket bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.