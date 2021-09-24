Ulupınar köyünde Genç Çiftçi Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı hibe desteğiyle hayvancılık yapan Hakan Aydemir'in ineklerinin bulunduğu ağıla yıldırım düştü.

Aydemir, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, ağıldaki 3 büyükbaş hayvanın oluşan akım nedeniyle telef olduğunu tespit etti.

Tek geçim kaynağı olan hayvanları telef olduğu için büyük üzüntü yaşayan 3 çocuk babası Aydemir, yetkililerden yardım bekliyor.

