Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nizip'te hırsızlık suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık suçlarından aranan 3 şüpheli, uygulama noktalarında yakalandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan haklarında arama kararı bulunan İ.K. ve H.D'yi Yunus Emre Mahallesi'nde, C.D'yi ise Eyüp Sultan Mahallesi'nde yakaladı.
Polis merkezinde ifadeleri alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.
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