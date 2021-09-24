Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan S.B'nin (28) Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalıştığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.B'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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