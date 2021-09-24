Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 15:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sungurlu'da okul kantinleri denetlendi
[Fotoğraf: İHA]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantinlerde denetim gerçekleştirdi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumları bünyesindeki kantinlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ile ilgili yeterlilik denetimi gerçekleştirildi.
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