Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 15:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yozgat'ta fotokapanlar yaban hayvanlarını görüntüledi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta, dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar kurttan ayıya, vaşaktan tavşana birçok yaban hayvanını kayda aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için kentteki dağlık ve ormanlık alanlara fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlar ayı, kurt, vaşak, tavşan ve kuşların hareketlerini kaydetti.
Yaban hayvanlarının çeşmeden su içmesi, vaşağın yavrularıyla gezmesi kameraya yansıdı.
Etiketler: Yozgat
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