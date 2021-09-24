Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için kentteki dağlık ve ormanlık alanlara fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlar ayı, kurt, vaşak, tavşan ve kuşların hareketlerini kaydetti.

Yaban hayvanlarının çeşmeden su içmesi, vaşağın yavrularıyla gezmesi kameraya yansıdı.