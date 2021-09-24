Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Sahabiye Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.F. ile henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerinde şüpheli şahıs yanındaki bıçak ile A.F.'ye saldırdı. Bacağından yara alan A.F., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-Y) 24.09.2021 15:27:28 TSI NNNN

