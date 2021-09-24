Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu şahıs tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Sahabiye Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.F. ile henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerinde şüpheli şahıs yanındaki bıçak ile A.F.'ye saldırdı. Bacağından yara alan A.F., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-Y) 24.09.2021 15:27:28 TSI NNNN
Etiketler: Kayseri
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