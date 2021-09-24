Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.