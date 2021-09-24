Kırıkhan ilçesindeki hasada katılan Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, üreticilere bereketli sezon diledi.

Kentteki muz üretiminin Arsuz ilçesinde 5 dekar alanda başlandığını ifade eden Çolakoğlu, bunun 1400 dekara çıktığını belirtti.

Bundan da yaklaşık 9 bin ton muz üretimi elde edildiğinin altını çizen Çolakoğlu, üretimin artacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından muz üreticisi Hüseyin Şanverdi’ye ait 20 dönümlük serada hasat yapıldı.

Hasada AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da katıldı.