Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 4 adrese düzenledikleri operasyonda, bin 120 uyuşturucu hap, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.T, E.B, E.K. ve M.H. sorgulanmak üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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