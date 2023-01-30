İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki otomobil sürücüsü Ö.K. şehir mezarlığı önünde aracın kontrolü kaybederek kaza yaptı.

Kazada herhangi bir yaralanan olmazken, sürücü Ö.K. araçtan inerek kırılan parçaları toplamaya başladı.

Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan araç sürücüsü V.N., aynı yerde aracın direksiyon hakimiyetin kaybetti.

Kontrolden çıkan araç ilk olarak orta şeride çarparken ardından aracının parçalarını toplayan otomobil sürücüsü Ö.K. ve aracına çarparak durabildi.

Kazada 2 araç sürücüleri yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.