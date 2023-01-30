HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra 29 Temmuz 2021'de kavuştuğu oğlu için düğün yaptı.

Hayatını Şevin Biçer ile birleştiren Mustafa Biçer, düğünde ilk danslarının ardından davetlilerle birlikte halay çekti.

Anne Biçer, düğün öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gurur verici bir gece olduğunu söyledi.

"Birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek çocuklarımızı dağdan indiriyoruz"

Bugün burada yapılan düğün töreninin Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferinin düğünü olduğunu dile getiren Biçer, şöyle konuştu:

"Umuyorum ki bu, dağdaki tüm çocuklara umut olur. Ben çok mutluyum, çok gurur verici, ama kalbimin bir tarafı her zamanki gibi buruk. Çünkü, diğer anne ve babalar acı çekerken o sevinci tam olarak yaşayamıyorum. Aslında bugün burada yapılan düğün, Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferinin düğünü. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederken çocuklarımızı dağdan indiriyoruz. Allah'ın izniyle o çocukların hepsini birer beşer de olsa dağdan indireceğiz. Hepsinin de böyle düğünlerini yaparak mutlu günlerini yapacağız."

Oğlu Özkan Aydın için eylemini sürdüren ve Biçer ailesinin mutluluğunu paylaşan Süleyman Aydın ise, Diyarbakır anneleri ile birlikte HDP binası önünde mücadele veren Ayşegül Biçer'in büyük bir zafere imza attığını söyledi.

Anne Biçer'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadıklarını kaydeden Aydın, "Bugün Ayşegül hanımın oğlunun düğünündeyiz. Bugün biz de buradayız, Ayşegül hanıma ve oğluna mutluluklar diliyoruz. Bizim de evlatlarımız gelene kadar HDP binası önünde eylemimize devam edeceğiz" dedi.