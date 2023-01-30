İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-30 Ocak'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 145 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.

Uygulamalarda ruhsatsız 3 tüfek ve 7 tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu değerlendirilen 2 motosiklet ele geçirildi.