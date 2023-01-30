Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 145 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-30 Ocak'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 145 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.
Uygulamalarda ruhsatsız 3 tüfek ve 7 tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu değerlendirilen 2 motosiklet ele geçirildi.
Etiketler: Osmaniye
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