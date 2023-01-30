Köy muhtarı Erhan Yalçınkaya, “Turistlerin köyümüze gelerek doğayla iç içe ve köy kültürünü yaşayacağı bir tesis oluşturmak istiyoruz” dedi.

Merkeze bağlı Yeşildere köyünde, kentte 7 kilometre mesafede 1914 yılında Rumlar tarafından inşa edilerek 1920 yılına kadar Hükümet Konağı, 1939'dan 1988’e kadar da ilköğretim okulu olarak hizmet veren 3 katlı, 10 oda kapasiteye sahip tarihi konak, İl Özel İdaresi tarafından DOKA desteğiyle restore edildi.

2015 yılında restore çalışmalarından sonra farklı işletmecilerce el değiştiren konak, ‘Kırsal Turizm Projesi’ kapsamında ihaleyi kazanan ve tarihi yapının okul olduğu dönemde son öğrencilerinden de olan köy muhtarı Erhan Yalçınkaya’ya kiralandı. Yalçınkaya, asırlık yapıyı turizme kazandırmak için çalışmalara başladı.

‘Köyümüz için değeri yüksektir’

Muhtar Erhan Yalçınkaya da, okulun son öğrencisi olduğunu söyleyerek “1980 yılında ilkokul 4’üncü sınıfta okurken, öğrenci sayısı yetersizliğinden okulu kapatmak zorunda kaldılar. Okulun son öğrencisi benim. Tarihi yapı, köyümüz açısından değeri çok yüksektir. Çünkü hepimizin dedeleri babaları, nineler hepsi bu okulda okumuşlar, hep bizim çağdan öncekine, hepsini bu okulda bir geçmişi var. Bu nedenle okula turizme kazandırmak için çalışma başlattık. Allah nasip ederse biz de daha geliştirerek, eksiklerini tamamlayarak bir işletme haline getirmeyi düşünüyoruz. Burayı çok güzel bir şekilde işleterek köyümüze ve ülkemize kazandırıp, burada insanların doğayla iç içe olacağı köy kültürünü yaşayacağı, köy yemeklerini yiyeceği, bir yer yapacağız” diye konuştu.