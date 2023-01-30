Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'da çimento fabrikasında çalışan 20 işçi kaçırıldı
Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde çimento fabrikasındaki 20 çalışan, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.
Addis Standard'ın haberine göre, Oromiya'nın Batı Shewa bölgesindeki Dangote Çimento Fabrikası'nda son bir ayda ikinci kez işçi kaçırma olayı yaşandı.
Görgü şahitleri, 26 Ocak'ta fabrikaya giren silahlı saldırganların bayılan bir kişi ve 2 güvenlik görevlisi hariç fabrikadaki herkesi kaçırdığını aktardı.
Şirket, olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Aralık ayında aynı fabrikadan 30 işçi kaçırılmış, silahlı kişiler aldıkları fidye sonrası çalışanları serbest bırakmıştı.
Afrika'nın en zengini Nijeryalı iş adamı Aliko Dangote'nin sahibi olduğu şirket kıtada farklı ülkelerde faaliyet yürütüyor.
Etiketler: Etiyopya
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