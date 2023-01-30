Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'teki narkotik operasyonunda 16 tutuklama
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 176 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 16 şüpheli ise tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 23.01.2023-29.01.2023 tarihleri arasında Gaziantepte yapılan Narkotik uygulaması yapıldı.
Yapılan operasyonda, 400 grama yakın uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ele geçirildi.
Operasyon neticesinde 176 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 16 şüpheli ise tutuklandı.160 şüpheli ise serbest bırakıldığı bildirildi.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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