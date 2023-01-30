Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'nın bazı ilçeleri beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Ankara'nın Kızılcahamam ve Çubuk gibi çevre ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Ankara'nın merkezinde beklenen kar henüz yağmazken, Kızılcahamam ve Çubuk gibi çevre ilçelerinde etkili oluyor.
Kızılcahamam'a öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süreli de olsa yerler bembeyaz oldu.
Etiketler: Ankara
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