Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Gürün, Zara ve Kangal ilçelerinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Etiketler: Sivas Hava Durumu
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