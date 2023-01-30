Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.N.T. (23) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyükyağlı mevkisinde A.A'nın (67) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan B.Y. (15), F.Y. (18), M.A. (61) ve C.A. (42) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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