Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde inşaat halindeki apartmandan doğal gaz kombisi ve kalorifer peteği çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Ertuğrul Mahallesi'ndeki İzmir Aydın Caddesi üzerinde yapımı devam eden apartmandan 4 doğal gaz kombisi ile 6 kalorifer peteği çalındı.
Durumun bildirilmesi üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.S. ve M.A.A'yı çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.
Ekipler, malzemeleri sahibine teslim etti.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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