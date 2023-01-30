Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'da yoğun kar yağışı
Iğdır'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirler ve uluslar arası kara yollarında yoğun bir şekilde etkili olurken uçak seferleri de iptal edildi.
Meteorolojinin Iğdır için bugüne yaptığı kar yağışı uyarası öğle saatlerinde başladı.
Yüksek kesimli bölgelerde etkili olmaya başlayan kar yağışı, bir süre sonra şehir merkezin de etkisini göstermeye başladı.
Iğdır ile Ağrı ve Kars şehirlerarası yolları ile Iğdır-Nahçıvan uluslararası kara yolunda da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.
Kar yağışı ve sisin neden olduğu görüş yetersizliği nedeniyle Iğdır - Ankara ve Iğdır - İstanbul uçuşları karşılıklı olarak iptal edildi.
Etiketler: Iğdır Hava Durumu
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