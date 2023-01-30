Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Fikri Alkan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak ilçedeki Sanayi Sitesi Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Fikri Alkan hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi Aysel Alkan yaralandı.
Araçta sıkışan Aysel Alkan, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fikri Alkan'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Artvin
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