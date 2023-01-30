Üretim alanlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Ünüvar, çalışanlarla sohbet etti.

Daha sonra heyettekiler, Ankara AK Parti Milletvekili Nevzat Ceylan'ın da katılımıyla Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret ederek, Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nun çalışmalarını değerlendirdi.

Ceylan, Ünüvar ve beraberindekiler, kaymakam ve belediye başkanı ile daha sonra Beypazarı Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama otelinde incelemelerde bulundu.

Buradan Beypazarı Meslek Yüksekokulunu da ziyaret ederek Yüksekokul Müdürü Harun Bayraktar ve öğretim elemanları ile görüşen Ceylan ve Ünüvar, uygulama atölyelerini gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Rektör Ünüvar, ilçe protokolünün de yer aldığı ziyarette, Beypazarı Meslek Yüksekokulunun ilçenin dışa açılan yüzü olabileceğini kaydetti.

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindekiler, Beypazarı dönüşü Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'e de ziyarette bulundu.

Kaymakam Eligül ile Ayaş Meslek Yüksekokuluna geçen Ceylan, Ünüvar ve beraberindekiler, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mutlu Yılmaz ve öğretim elemanlarından çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.