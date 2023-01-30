Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde Nusret T. yönetimindeki 27 ATN 37 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan B.T, B.T, N.T. ve E.T. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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