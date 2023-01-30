Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'deki kazada 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de, çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Nevşehir-Sulusaray Karayolu'nda U dönüşü yapmaya çalıştığı belirtilen E.E. idaresindeki otomobile, arkadan gelen U.A'nın kullandığı otomobil çarptı. Kazada sürücüler yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak devrilen otomobilin sürücüsü U.A. aracın içinde sıkıştı.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan U.A. ve diğer sürücü E.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yolun tek şeridi kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanırken, güvenlik önlemi alan jandarma, trafiği kontrollü olarak sağladı.
Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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