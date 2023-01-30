Nevşehir-Sulusaray Karayolu'nda U dönüşü yapmaya çalıştığı belirtilen E.E. idaresindeki otomobile, arkadan gelen U.A'nın kullandığı otomobil çarptı. Kazada sürücüler yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrularak devrilen otomobilin sürücüsü U.A. aracın içinde sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan U.A. ve diğer sürücü E.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yolun tek şeridi kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanırken, güvenlik önlemi alan jandarma, trafiği kontrollü olarak sağladı.

Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.