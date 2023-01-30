Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bolu'nun Gerede ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D-750 kara yolunda Gerede istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki otomobil, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak Kızılcahamam il sınırında şarampole yuvarlandı.
Ağaçlara çarparak duran aracın sürücüsü ile yolcu L.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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