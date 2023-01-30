Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şömine bacasından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
[Fotograf: İHA]
Amasya'da bir bağ evinin şömine bacasından yükselen kıvılcımlar yangına yol açtı.
Akbilek Mahallesi Artin Bağları mevkiinde Sulhi Ergöz'e ait tek katlı bağ evinde yangın çıktı. İçeride bulunan 5 genç alevleri fark ederek dışarı çıkmayı başardı.
Dumanların yükseldiği olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin çatısını saran alevler yaklaşık bir saati bulan müdahale sonucu söndürüldü.
İlk incelemede şömine bacasındaki kıvılcımların yangına neden olduğu belirlendi.
Mahalle muhtarı Bekir Türkmen, evin içindeki gençlerin 2 köpeği de alevlerden kurtardığını söyledi.
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