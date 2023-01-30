Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da FETÖ operasyonları: 10 gözaltı
Van'da, terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 23-29 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.
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