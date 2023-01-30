İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 23-29 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 10 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.