Adilcevaz İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İlçeye bağlı 28 köy ve 4 mezra yolunun kapanmaması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şefi Mehmet Kızıltoprak, "Adilcevaz'daki 5 personel ve 3 araçla vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm gücümüzle görevimizin başındayız. Her gelen ihbarı değerlendiriyoruz" dedi.

Akçıra Köyü Muhtarı Maşallah Keserci ise etkili olan kar yağışının ardından yollarının kısa sürede açıldığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.