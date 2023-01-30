Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta kar etkili oldu
Yozgat'ta kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Kısa sürede kent beyaza bürünürken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yokuşta kalan araçları iterek yardım etti.
Karayolları ve Yozgat Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Yozgat Hava Durumu
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