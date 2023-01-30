Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddia edilen O.E. ile söz konusu şüpheliden madde temin ettiği belirlenen V.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında 10 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. tutuklandı.

V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.