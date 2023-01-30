Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-25 Ocak 2023 tarihleri arasında genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda; 2 adet kesici alet (bıçak-pala), 1 tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi ve 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; meydana gelen 5 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı ve tespit edilen 11 şüphelinin tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 29 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 20 şahıs tutuklandı ve 9 şahıs serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 28 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, silahla tehdit suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs ve silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.