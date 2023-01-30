Olay, Çankırı il merkezi Aksu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.